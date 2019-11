Tchad : un projet pour renforcer 200 producteurs maraîchers au Nord

Le projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad a tenu ce lundi matin à Faya, au sein des locaux de l'ANADER provinciale du Borkou, un atelier d'échange dans le cadre de l'identification des producteurs individuels maraîchères de la zone saharienne.



La rencontre a eu lieu sous la tutelle du chef de service suivi et évaluation de l'antenne ANADER Borkou-Tibesti.



L'objet global de cette mission est d'identifier les producteurs individuels dans la zone saharienne et d'évaluer les besoins afin de mettre en place une base de données des producteurs.



De manière spécifique, cette mission -dans sa première phase- vise à organiser des réunions avec les services techniques et autorités traditionnelles ; identifier et lister les producteurs individuels ; évaluer les besoins en formation matériels et intrants agricoles de ces producteurs ; créer une base de données de producteurs individuels et organiser des réunions d'informations avec les producteurs potentiels bénéficiaires de ce projet.



Ali Haroun Hissein, cadre de la direction de la statistique agricole (DSAA) et agent enquêteur et d'identification de cette mission, a expliqué avec clairvoyance les méthodes de la première mission du projet qui se résument comme suit : identifier 200 producteurs individuels dans le domaine de la culture maraîchère dont 120 dans la zone de Faya et 80 pour la zone de Kirdimi.



Le chef d'antenne de la zone Nord, Abdel-Fatah Djimet, a demandé aux agents d'identification, d'identifier sans complaisance les producteurs individuels. Il a sollicité les représentants de zones ciblées d'être hardis dans leurs tâches afin d'honorer l'objectif visé de ce projet.



Pour clore les échanges de cet atelier, Nekeyan Norbert, chef de service suivi et évaluation de l'antenne ANADER Borkou-Tibesti, a affirmé que ce projet vient à point nommé, car la période appropriée des cultures maraîchères s'annonce déjà dans la zone saharienne. Il a par ailleurs remercié en son nom propre et au nom de la population du Borkou les autorités initiateurs qui se sont investies afin de concrétiser ce projet combien de fois bénéfique.