Tchad : un rapporteur des Nations Unies appelle les forces de l’ordre à la retenue

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d’association, Clément Voule, a déclaré ce 20 octobre suivre « de très près les évènements en cours au Tchad ». Il appelle les forces de l'ordre à la retenue.



Des citoyens sont descendus dans les rues de N'Djamena et de plusieurs autres villes ce jeudi, répondant à des appels à manifester contre l'accaparement du pouvoir. Ces manifestations ont été interdites par les autorités.



Les manifestations à travers le pays ont fait au moins une trentaine de morts et plusieurs blessés.