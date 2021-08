Tchad : un rassemblement de jeunes sensibilise sur le vivre ensemble au Logone Occidental

Le rassemblement des jeunes du Logone Occidental pour le soutien au Conseil militaire de transition (RJCLOC/CMT) a organisé ce 6 juillet à Beinamar, dans le département de la Dodjé, une séance de sensibilisation de la population pour le soutien au CMT afin de prôner le vivre ensemble, la stabilité, la sécurité et la consolidation de la paix pour une transition apaisée au Tchad.



C’est une population fortement mobilisée qui a massivement pris part à ce grand rassemblement, en présence des autorités administratives civiles et militaires de la localité avec à leur tête le préfet du département de la Dodjé, Bandoumel Frédéric.



Prenant la parole au nom de la délégation, le président des jeunes cadres pour le soutien au CMT, Taboula Innocent, s’adressant à la foule, a demandé à chacun de soutenir les efforts du CMT en faveur de la paix, la stabilité, la quiétude et le vivre ensemble.



Il encourage toute la population à cultiver la paix et le vivre ensemble.



À l’issue de la rencontre, le point focal du RJCLOC/CMT du département de la Dodjé a été installé. Le préfet a encouragé le RJCLOC/CMT pour sa vision et le travail de proximité qu’il fait auprès des populations en faveur de la paix et du vivre ensemble. Au point focal, le préfet demande de collaborer étroitement avec les autorités pour la bonne marche des activités. C’est avec satisfaction que la délégation a regagné Moundou.