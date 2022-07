TCHAD

Tchad : un réseau de malfaiteurs démantelé au Moyen-Chari

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 18 Juillet 2022

SARH - Huit présumés criminels et voleurs munis de cinq armes à feu de différentes marques et une vingtaine de cartouches, opérant dans les provinces du Salamat, Guera, et Moyen-Chari ont été présentés la semaine dernière aux autorités et à la presse.