Tchad : un réseau des jeunes, femmes, activistes et influenceurs mis sur pied

Le CERGID, en partenariat avec Oxfam, a organisé un atelier de formation et de mise en place du réseau des jeunes, femmes, activistes et influenceurs pour la promotion de l'espace civique et de la participation citoyenne. Cet atelier s'est tenu ce mardi 21 novembre 2023, au centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD).



Dans son mot de bienvenue, Mbaïrassem Simael, représentant de CERGIED, a déclaré que la participation citoyenne est un pilier du bon fonctionnement de la démocratie. Pour lui, elle aide les institutions à nouer avec les communautés de base, des relations fructueuses et donne aussi plus d'impacts au niveau des politiques publiques.



Il a souligné que la participation citoyenne améliore également l'efficacité des systèmes politiques, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.



Le représentant de CERGIED a indiqué que dans de nombreux pays, les gouvernements se tournent de plus en plus vers des processus délibératifs tels que les assemblées de citoyens, les jurys et les panels, dans le but de recueillir les recommandations des citoyens afin de résoudre de problèmes sociaux, politiques et économiques complexes.



Mbaïrassem Simael a ajouté que ces mécanismes, organisés sur au moins une journée, et souvent sur le long terme, réunissent des individus choisis au hasard, représentant un large éventail de la société pour apprendre, évaluer les différents arguments et développer des recommandations politiques collectives.



Selon lui, au Tchad, malgré les multiples efforts des plus hautes autorités du pays, les populations ne sont pas suffisamment mobilisées autour des mouvements citoyens dynamiques capables de porter des revendications. Il a souligné par ailleurs qu’il y a une nécessité également d'augmenter les connaissances et l'appropriation des politiques.



Le représentant du CERGIED, Mbaïrassem Simael a laissé entendre que la question de l'espace civique et de la participation citoyenne, en particulier celle des femmes et des jeunes au processus de prise de décisions publiques, constitue un sujet de préoccupation majeure pour le CERGIED et ses partenaires (Oxfam et AFD).



C'est dans ce contexte que, selon lui, le CERGIED entend mettre en place un réseau des jeunes, des activistes, des influenceurs pour favoriser la participation citoyenne des jeunes et des femmes au processus décisionnels. Il a noté que ce projet, « Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel» , financé par AFD est mis en œuvre par CERGIED, en partenariat avec Oxfam.



Quant au représentant de OXFAM, Mahamat Ibrahim Saleh, il a déclaré que le projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les inégalités au niveau du Sahel. Il n'a pas manqué de souligner que pour Oxfam, la question de l'espace civique pour la participation citoyenne est un élément clé, sans lequel il est impossible d'influencer sur les politiques publiques.



Enfin, le représentant de Oxfam, Mahamat Ibrahim Saleh a conclu que cette formation vise essentiellement à voir une synergie d'action, pour définir les activités à mener pour influencer les politiques publiques contre les inégalités sociales.