INTERNATIONAL Tchad : un sénateur américain brandit des "mesures punitives" et dénonce une défiance de l'UA

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2022



Le sénateur américain Bob Mendez s'est à nouveau attaqué aux autorités de transition du Tchad ce 14 octobre à travers une publication sur Twitter.

"Le putschiste M. Deby n'a pas tenu sa promesse d'organiser des élections au Tchad cette année. Il a défié le principe de l'Union africaine selon lequel les dirigeants de la transition ne devraient pas se présenter aux élections, et a piétiné les espoirs de démocratie des Tchadiens", affirme Bob Mendez, président de la commission sénatoriale des Affaires étrangères.



"Ce mépris flagrant des normes démocratiques exige des mesures punitives", ajoute Bob Mendez.



Le 30 septembre dernier, le sénateur a réagi aux propositions de la commission ad hoc n°1 du dialogue national de prolonger la transition et de permettre aux dirigeants de la transition de se présenter aux prochaines élections.



“La décision du chef du coup d'État Mahamat Deby de se présenter aux prochaines élections tchadiennes défie les principes de l'Union africaine”, avait affirmé Bob Mendez. Il a assuré que la situation au Tchad est un “coup d’État” plutôt qu’une prise de responsabilité de l’armée face à une situation de péril au lendemain de la mort du président Idriss Deby.



“L'avenir du Tchad étant en péril, nous devons imposer des sanctions ciblées à ceux qui compromettent la transition vers la démocratie. Les juntes militaires en Afrique devraient en prendre note”, a-t-il ajouté.



Le sénateur Bob Mendez, également président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, est à l’origine d’une résolution introduite il y a quelques mois, appelant le gouvernement américain à réagir fermement à toute entrave au transfert du pouvoir aux civils.



Le président de la transition Mahamat Idriss Deby avait fermement réagit en le qualifiant de “petit fonctionnaire” et en invoquant la souveraineté du Tchad.



Dans son discours d'investiture, le président de la transition a prévenu que le Tchad adhère aux conventions internationales, continentales et régionales mais est "jaloux de sa souveraineté".



Deux sénateurs américains reçus à la Présidence début octobre



Le 6 octobre, Mahamat Idriss Deby a reçu deux membres de la chambre des représentants du congrès américain. Austin Scott et Jimmy Panetta ont été introduits par l’ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Lascaris.



À la sortie de l'audience, les deux hommes ont évoqué une convergence de vues sur plusieurs sujets sur le plan bilatéral, continental et international. Selon eux, le Tchad, qui entretient depuis de longues dates des relations d’amitié et coopération avec les États-Unis, est un partenaire privilégié dans la sous-région.

Une session spéciale de la CEEAC



Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Félix Antoine Tshisekedi, a décidé de convoquer une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC en format Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (COPAX).



La session vise à échanger sur la situation relative au processus de transition au Tchad. Elle se tiendra uniquement au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Elle doit avoir lieu le 22 octobre 2022.



Cette rencontre vise à anticiper une session spéciale du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) sur la transition au Tchad.





Dans la même rubrique : < > Le Mali se tourne vers la Russie pour résoudre ses problèmes d'électricité ONU : le Tchad vote contre les "annexions illégales" de la Russie en Ukraine Blaise Compaoré déchu de son titre de Docteur Honoris causa Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)