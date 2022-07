Tchad : un sénateur américain introduit une résolution pour un pouvoir civil

La résolution demande au général Mahamat Deby et aux autorités de transition de s'engager à organiser des élections en 2022, conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidats. La résolution demande également au Département d'État de rendre publique ses plans pour obliger les auteurs de violations des droits de l'homme à rendre des comptes et de suspendre l'aide bilatérale non humanitaire au Tchad jusqu'à ce que le pouvoir civil soit rétabli par des élections démocratiques libres, équitables et pacifiques.



"Pour la première fois depuis des décennies, le Tchad a la possibilité d'élire un gouvernement démocratique et responsable qui reflète les aspirations de son peuple", a déclaré le président Menendez.



"En solidarité avec les voix de la société civile tchadienne et des activistes qui appellent au changement, les États-Unis doivent faire usage de leur influence pour favoriser le progrès vers le pluralisme politique et faire avancer l'État de droit. Je suis fier d’introduire cette résolution critique affirmant le soutien des États-Unis à un dialogue national crédible et inclusif axé sur le retour a l’ordre constitutionnel et au rétablissement d'un leadership civil et demandant instamment que le général Mahamat Deby et les autres membres de l'armée tchadienne, qui doivent retourner dans leurs casernes, rendent des comptes. Leur engagement public à céder le pouvoir et à ne pas se présenter aux prochaines élections est essentiel pour l'avenir de la démocratie" justifie le sénateur.