Tchad : un tournoi de football de l'union et de la cohabitation lancé à N'Djamena

Le président du comité d'organisation, Mahamat Ibrahim Abakar, a indiqué que les joueurs sont tous conscients pour jouer dans un esprit de fair-play et de respect des règles footballistiques. Selon lui, ce tournoi va être un lieu de brassage entre les jeunes des différents quartiers de la commune du 10ème arrondissement. C'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur les valeurs si importantes du football, à savoir le respect de l'adversaire, du dépassement de soi, du courage et de la passion.



Pour Mahamat Ibrahim Abakar, ce sont des valeurs qui ne valent pas seulement dans Ie sport mais aussi dans toute la vie en société, dans un monde où nul ne peut vivre tout seul.



La bonne gestion des biens communs devient une donnée essentielle de l'avenir à tous. Dès lors, la responsabilité oblige à nourrir une collaboration franche et animée.



La commune et les entreprises de football implantés dans le 10ème arrondissement ainsi que les personnes de bonne volonté sont invités à aider les jeunes et les clubs de football.



Le président de l'association "S'unir pour le Tchad de demain", Djidda Mao Seid, a souligné que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Il a exhorté les joueurs d'être courageux et courtois, tout en adhérant à la promotion du vivre-ensemble.