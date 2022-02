Tchad : un tournoi inter-établissements lancé à Am-Timan

La cérémonie marquant le démarrage dudit tournoi, est présidée par le Secrétaire général du département de Barh-Azoum, Djido Ali Abatcha en présence de quelques personnalités administratives, des chefs d'établissements scolaires et de centaines d'élèves venus pour assister à l'événement.



Au total, huit établissements scolaires du secteur public et privé (Collègues d'enseignement général et lycées fondus), vont compétir au tournoi organisé par la délégation de la jeunesse et des sports.



Le Délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-hissein Ahmat informe que l'objectif principalement visé à travers cette compétition, est de sortir du lot, une meilleure équipe qui va défendre Am-Timan lors de la semaine scolaire provinciale inter-établissements prévue par la délégation.



Selon le délégué, le sport permet le brassage et unit les élèves dont les établissements prendront part au tournoi. Il a saisi cette occasion pour passer le message de cohabitation pacifique et du vivre-ensemble. Un défilé des équipes issues des différents retenus, a eu lieu et un match est organisé en cette circonstance.