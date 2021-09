Tchad : un tout premier rond-point inauguré dans la ville d’Abéché

La ville d'Abéché bénéficie de son tout premier rond-point dénommé “Rond-point du lycée national Franco-arabe”. Il est situé dans le deuxième arrondissement de la ville.



Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a inauguré le rond-point en présence de la directrice générale de la STE, Koubra Hissein itno, du député Mahamat Saleh Khayar, des consuls du Soudan, de Libye et de la France, et du sultan Abbasside Cherif Abdelhadi Mahadi.



Le président du comité d'organisation Mahamat Adam a précisé que la ville d’Abéché a reçu 20 km de bitumage de voirie urbaine mais hélas, le volet de construction des rond-points n'a pas été pris en compte durant les travaux.