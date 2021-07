Tchad : un vaste projet en perspective pour industrialiser le secteur viande

Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a signé le 29 juillet un mémorandum d’entente avec le directeur pays d'ARISE SEZ, Jacky Rivière, pour la phase 2 d'une étude de faisabilité relative au développement de la filière viande au Tchad. La signature a eu lieu en présence du ministre de l'Élevage, Dr. Abderahim Awad Atteïb.



En 2020, une première étude de faisabilité a été bouclée sur la filière viande.



Le mémorandum va permettre au Tchad de transformer ses produits de l’élevage et l’agriculture afin de transporter et d'exporter le Made in Tchad à l'international.



Le projet prévoit la restructuration, la gestion et le développement de la filière viande à travers des zones industrielles spécialisées. Si les négociations aboutissent, une société sera créée par l'État et ARISE SEZ (joint-ventre entre le groupe OLAM et Africa Finance Corporation).



L'aboutissement du projet permettrait de créer de l'emploi en un temps record au moment où la jeunesse a besoin d'emploi, indiqué le ministre Dr. Issa Doubragne. Le projet tient à le coeur le gouvernement tchadien qui souhaite une mise en oeuvre rapide.



Pour le directeur pays Tchad d'ARISE SEZ, Jacky Rivière, "cette signature va aider le Tchad a rehausser son économie et lui permettre de s’inscrire dans le monde de l’industrialisation".