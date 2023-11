Tchad : un vol de chameaux tourne à la violence au Guera, plusieurs morts et des blessés

Le déclencheur de cette confrontation était le vol de sept chameaux quelques jours auparavant. Les propriétaires se sont rendus à Olbigne, la localité où ils ont retrouvé leurs chameaux, et ont réclamé des dédommagements aux voleurs présumés. Cependant, ces derniers ont refusé de payer, ce qui a rapidement dégénéré en une dispute violente.



Après avoir été informées de l'incident, les forces de l'ordre de Baro ont relayé l'information au préfet du département de Guera. La situation a empiré avec l'utilisation de couteaux, entraînant un bilan tragique de 3 morts et 7 blessés.



Afin d'apaiser la situation, les blessés ont été transportés au district sanitaire de Baro, tandis que les cas graves ont été transférés à Mongo. Parallèlement, les voleurs présumés ont été arrêtés et placés en détention, où ils répondront de leurs actes devant la justice.



La population est sous le choc face à cet affrontement sanglant qui a nécessité une intervention immédiate des autorités pour rétablir l'ordre.