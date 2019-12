Tchad : un voleur de moto pourchassé par la police dans la capitale

Un vol de moto a été avorté ce dimanche en fin d'après-midi à Amtoukougne, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena. L'auteur du vol s'est emparé d'une moto de marque Honda devant le lycée privé l'Entente, et a pris la fuite.



Il a été poursuivi par des policiers qui ont fait usage de leurs armes à feu. Cinq coups de feu ont été tirés, poussant le voleur à abandonner la moto et à se réfugier sur le toit en tôle d'une maison.



Les forces de l'ordre ont encerclé la maison et ont interpellé l'individu qui a été conduit à un poste de police, après avoir opposé une résistance.