Tchad : une Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin créée

Les députés ont adopté mardi au Palais de la démocratie, le projet de loi portant création d’une Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin. Ils se sont prononcés à l'unanimité en faveur du texte.



La plénière a été dirigée par le 2ème vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmat Annadif Khatir. Elle a eu lieu en présence de la ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Mme. Achta Djibrine Sy, et de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme. Mariam Mahamat Nour.



La Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin vise à permettre un meilleur accès des femmes aux ressources économiques.



Selon Mme. Achta Djibrine Sy, "le faible accès des femmes aux ressources réduit la marge de manœuvre des femmes entrepreneurs et affecte leur productivité."



"Grâce à vous, nos maris, nos frères, nos fils, les femmes tchadiennes sont aujourd'hui debout. C'est elles qui produisent le maximum de la nourriture que nous consommons actuellement", a déclaré Mme. Mariam Mahamat Nour.



Elle a toutefois évoqué un manque d'encadrement, sachant que "les femmes ne savent pas élaborer des business-plan, formuler des projets, négocier."



Un décret du chef de l'État devra préciser prochainement les missions et le fonctionnement de la Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin.