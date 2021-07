Tchad : une École de commerce française présente son partenariat prometteur avec l’UAMI

Le panel composé de Hervé Diaz, président de l'École de commerce de Lyon, Sahoulba Gontchome, président de l'UAMI et Babikir Bichara Ali. Cette conférence était axée sur le partenariat entre l'UAMI et l'École de commerce de Lyon. Le critère de recrutement et processus d'admission étaient également au menu du débat. L’Université Africaine de Management et de l’Innovation (UAMI) offre désormais l’opportunité aux nouveaux bacheliers et étudiants tchadiens, tout en restant au pays, d’avoir des diplômes de renoms internationaux dans divers domaines, en communication, marketing, qualité, finances, achats, ressources humaines, commerce international et gestion.



C’est grâce à l’implantation d’un campus à N’Djaména au Tchad au sein de l’UAMI d'une annexe de l’Ecole de Commerce de Lyon France au Tchad. Avec ce partenariat qui entre dans la vision du président directeur général de l’UAMI, Sahoulba Gontchomé celle d’ouvrir la formation de l’enseignement supérieur tchadien sur le plan international et permettra aux jeunes de décrocher des diplômes reconnus des grandes écoles internationales. Le concours d’admission à l’Ecole de Commerce de Lyon sert à mettre en évidence la cohérence des candidatures par rapport aux objectifs pédagogiques et professionnels. Lors du concours d’admission à l’Ecole de Commerce de Lyon, les candidats se verront interrogés sur leur motivation, et leur potentiel.



L'avantage du partenariat entre ceux deux Institutions permet aux étudiants de l'UAMI d'obtenir deux diplômes à la fin de leur formation, un diplôme de l'école de commerce de Lyon et un de l'UAMI. Ce système de partenariat est mis en place pour permettre aux étudiants qui n'ont pas accès à aller étudier en France de suivre leurs études ici tout comme là-bas. « Nous faisons ce partenariat pour garder le niveau de nos étudiants, c'est-à-dire nous accueillons des étudiants qui sont diplômés du système éducatif tchadien.



Malheureusement souvent, ils ont un décalage par rapport à d'autres nations notamment sur le digital. Nous avons signé un partenariat avec l'UAMI pour amener les outils digitaux aux étudiants pour qu'ils s'habituent dès départ à manipuler l'informatique, les logiciels etc. Accessoirement, nous allons développer aussi un partenariat de recherches pour le doctorant avec les universités publiques », a souligné Hervé Diaz.

Le président directeur général de l’UAMI déclare que son institution va continuer à œuvrer pour un enseignement de qualité, à travers le partenariat avec l’Ecole de commerce de Lyon. « Avec cette énergique que nous voulons introduire à nos jeunes étudiants, cette dynamique est celle de l’auto-responsabilité, de l’auto-emploi ou pour être plus ambitieux de l’auto entrepreneur », se félicite, Sahoulba Gontchomé.