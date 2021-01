Tchad : une ONG distribue des masques et affiches au marché moderne d'Ati

A l'issue de cette descente au marché, 1000 masques, 100 affiches et 150 dépliants ont été distribués.



Mahamat Ali Anour, chef d'antenne de l'ONG Guera Touristique section du Batha, a fait savoir que ces derniers temps, la pandémie fait rage au Tchad en général et dans la province du Batha en particulier.



« Face à cette situation qui empire, étant jeunes, nous devons jouer pleinement notre rôle pour intensifier la sensibilisation autour de nous afin de barrer la route au coronavirus », a indiqué le chef d'antenne Mahamat Ali Anour.



Il lance un appel à l'endroit de la population d'être vigilante et respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement.