Tchad : une action continue du CICR pour la protection du droit des personnes

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a échangé mercredi avec les médias sur les opportunités d'une collaboration fructueuse et permanente. La rencontre a permis de présenter les activités du CICR au Tchad.



Créé en 1859 pendant la bataille de Solférino en Italie, le CICR est une organisation dotée de la personnalité privée. Il existe depuis 150 ans et est présent à travers le monde dans 190 pays. Les objectifs du CICR sont : la protection des personnes civiles en temps de conflits armés ou en temps des catastrophes naturelles, veiller au respect strict du droit international humanitaire, et la protection des personnes civiles, malades, blessées, et des prisonniers de guerre.



Pour atteindre ses objectifs, le CICR applique le principe de neutralité, d'impartialité et d'indépendance à travers le monde.