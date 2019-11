Tchad : une aide budgétaire de 19,6 milliards FCFA de l'AFD

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, l’Ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et le directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Tchad, Olivier Cador, ont signé ce vendredi une convention de financement d’un montant de 30 millions d’euros (19.67 milliards FCFA) portant sur des appuis budgétaires, a indiqué le ministère des Finances.



Le département ministériel "salue ce partenariat avec la France et l’AFD qui vient compléter les actions du Gouvernement sous l’impulsion du président de la République".



Cet appui est constitué d’une aide de 10 millions d’euros destinée au secteur de la santé et d’un prêt concessionnel de 20 millions d’euros destiné à compléter les efforts du Gouvernement au titre du paiement de la dette.