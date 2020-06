Tchad : une assistance à des victimes d'incendies dans des villages du Ouaddaï

Le sultanat abbasside du Dar ouaddai, en collaboration avec les fils des villages victimes d'incendies dans le Ouaddai, volent au secours de la population du village Chamboli, dans la sous-préfecture d'Abkar Djambo, localité située à 85 km au sud de la ville d'Abéché, ce dimanche.



215 sacs de mil pénicillaire, d'une valeur estimée à 4.300.000 Fcfa, et quelques couvertures ont été remis à la population de Chamboli.



Le chef du village Nouradine Hassane, le président de la commission Issakha Doudbane, le secrétaire général de l'association socio-culturelle et éducative du Ouaddai (ASCEDO), Yakoub Hassan Azene, et les ressortissants des villages victimes de l'incendie ont tous remercié le Sultanat Abbasside du Dar Ouaddai pour ce geste humanitaire en faveur de la population.



Les responsables qui ont effectué le déplacement ont demandé à la population de Chamboli de construire en brique et tracer des routes afin d'urbaniser le village et d'éviter qu'un tel phénomène se reproduise.



Le représentant du sultan du Dar Ouaddai, Mahamat Abdelhadi Mahadi, s'est focalisé sur la question du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, seuls gages d'une paix durable dans la province du Ouaddai.



Il n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres au respect des autorités locales.



La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'a pas été perdue de vue. Mahamat Abdelhadi Mahadi a expliqué à la population le danger de la maladie, et a évoqué les mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la route au coronavirus.



Pour sa part, le sous préfet d'Abkar, Djambo Amine Saleh, a rappelé les dégâts que l'incendie a causé, avant d'exhorter les bonnes volontés à venir en aide à la population sinistrée.



L'association socio-culturelle et éducative du Ouaddai a également remis à la population de Chamboli, 50 sacs de 10 kg de mil, ainsi qu'un nombre important de vêtements et de chaussures.