Tchad : une assistance immédiate nécessaire pour plus d'un million de sinistrés d'inondations (gouvernement)

L'ampleur des inondations de cette année dépasse largement celle de 2020. Ainsi, les services de l'administration tchadienne ont dénombré plus de 622 550 personnes sinistrées et plus d’un million de personnes nécessitant une assistance immédiate.



En outre, plus de 4 380 hectares de champs et 560 têtes de détails engloutis par les eaux de pluie. "Bien pire, nous regrettons même des pertes en vies humaines défoulant directement ou indirectement de ces intempéries. Ceci est intolérable", indique Pahimi Padacké Albert, premier ministre.



La rencontre a permis de poursuivre les échanges visant à réfléchir à la conception et au déploiement d'un plan additionnel de contingence et de riposte aux inondations.



"Nous devons continuer de nous mobiliser et agir rapidement afin de venir en aide aux victimes recensées dans toutes les provinces ayant connu les affres de dame nature. Notre réponse sera à la hauteur à l'effet de soulager nos populations sinistrées", selon Pahimi Padacké Albert.