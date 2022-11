Tchad : une association de bienfaisance lance ses activités

L'association pour la bienfaisance et l'entraide des personnes vulnérables en est la dénomination. Elle a lancé officiellement ses activités ce 26 novembre à la commune du premier arrondissement. L'association comme l'indique son appellation, se charge de venir en aide aux personnes indigentes (orphelins et veuves surtout), de contribuer à la prise en charge des diabétiques et de promouvoir le développement agro-pastoral.



L'association veut aussi promouvoir la citoyenneté et la protection de l'environnement, explique le vice-président Mahamat Hassan Youssouf.



Exécutant ses objectifs, des formations en entrepreneuriat ont été dispensées aux femmes. Des attestations et des enveloppes leur ont été remises pour débuter de petites activités.