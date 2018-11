Tchad : une bagarre à Deli provoque la mort de deux enseignants

Une bagarre rangée a éclaté hier, samedi 24 novembre 2018 à Deli, une localité située à 25 km de Moundou, entre quelques commerçants et certains riverains suite à un cas de vol.



L’incident serait partie d'un vol operé par un jeune de Deli sur un civil Foulbe lors du marché hebdomadaire. Le présumé voleur aurait été appréhendé par les forces de l’ordre, avant de prendre la fuite, selon une source locale.



Au cours d’une course poursuite engagée par la victime et ses proches pour tenter d’appréhender le présumé voleur, une femme a été bousculée. La victime et ses proches ont fait irruption dans un cabaret pour abattre deux enseignants qui n'ont rien avoir avec le vol, ce qui serait à l'origine de ce conflit, selon une source sécuritaire.



D'après une source locale, après la fuite du présumé voleur, la victime et ses proches s'en seraient violemment pris à certains jeunes de Deli, accusés d’être en connivence avec le présumé voleur, ce qui serait à l’origine de ce malentendu qui a dégénéré fatalement entre les deux parties.



Le calme est revenu à Deli suite au déploiement des forces de l'ordre dans la localité. « C’est un incident qui est arrivé accidentellement mais il ne s’agit nullement d'un conflit intercommunautaire ou bien d'un truc préparé. Le jour du marché, un voleur qui a volé les objets d'un foulbe, a été poursuivi. Lors de cette poursuite engagée contre le voleur, les commerçants ont bousculé une femme, ce qui a dégénéré. Malheureusement, on a dénombré la mort de deux enseignants qui sont étrangers à ce conflit mais les fauteurs de trouble sont aux arrêts », a confié à Alwihda Info le sous-préfet de Deli.