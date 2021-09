Tchad : une campagne "Santé pour tous" à Ati et dans 10 villages du Batha

Cette campagne est initiée par l'association Monde Avenir, en collaboration avec la commune d'Ati et le district sanitaire d'Ati. Elle touchera 20 carrés et 10 villages environnants sur le thématique idenfiée à savoir : l'hygiène alimentaire ; l'importance de la vaccination prénatale, la Covid-19, la perte des vies, la démonstration culinaire liée à la malnutrition, l'importance du don de sang et l'utilisation des moustiquaires imprégnées.



Le président de l'association Ali Mahamadia affirme que cette campagne de sensibilisation révèle d'un constant réel du terrain car la plupart de la population ne fréquente pas les centres de santé. Pour lui , la question de la santé humaine concerne tous le monde. Il appelle la population à une prise de conscience.



Pour sa part, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, souligne que l'association Monde Avenir qui est une organisation jeune, essaye sans cesse d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de santé. Il demande aux chefs de carrés et des villages environnants d'accompagner l'association pour véhiculer le message à la population et atteindre les objectifs.



La campagne de sensibilisation est supervisée par le médecin-chef de district, Dr. Masngar Kounembaye et le consultant de l'OMS, Dr. Outmane Abderahim.