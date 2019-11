Tchad : une campagne contre les violences faites aux femmes annoncée

La présidente de l'ONG Voix de la Femme, Mme. Amina Tidjani a annoncé jeudi au cours d’un point de presse l’organisation d’une campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes dans la ville de N’Djamena et dans la région de Hadjer Lamis du 25 novembre au 10 décembre 2019.



« La campagne contre les violences faites aux femmes est un concept qui se veut dénonciateur et source de prise de conscience mondiale sur les actes de paravent et humiliants qui subissent les femmes de par le monde », a indiqué Mme. Amina Tidjani.



La campagne a pour objectif de rendre hommage aux mouvements des femmes et à leur leadership pour leur rôle dans la prévention et l'élimination des violences à leur égard.



« Ne laissez personne de côté, appliquez une approche fondée sur les droits humains et privilégier les actions de prévention de la violence basée sur sur le genre en faveur des groupes de femme et de filles les plus défavorisés et désavantages », a expliqué Mme. Amina Tidjani.



Selon elle, « il faut adopter une approche basée sur les récits des survivants et à la représentation de ceux-ci uniquement avec les autorisations et dans les conditions stipulées par ces personnes. »



L’approche implique également de garantir une représentation multisectorielle : chaque individu de la société joue un rôle important dans l'élimination de le violence à l'égard de femme et des filles.



Au courant de cette campagne, plusieurs activités sont au programme : des séances de sensibilisation et d'information dans des établissements scolaires ; des rencontres avec les femmes victimes ; des échanges avec les responsables de la justice afin de plaider le cas des femmes en instance de jugement ; des rencontres avec les femmes de Toukra, Ligia et Hadjer Lamis ; des débats audiovisuels autour d'un panel de spécialiste afin de débattre sur la question du guerre ; et un grand débat national des femmes afin de leur offrir une plateforme d'échange et de discussion franche.



Amorçant cette 2eme édition, l’ONG Voix de la femme invite toutes les femmes à « se réunir et dire stop aux violences faites aux femmes. »