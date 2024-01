Tchad : une campagne de vaccination du bétail lancée au Batha

Cette campagne de vaccination est organisée par le Ministère de l'Élevage et des Productions Animales avec l'appui du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2TD) et le soutien financier de la Banque Mondiale. Elle se déroule du 1er janvier au 30 avril 2024 sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'arrêté N°057/MEPA/DGSV/2023 du 29 décembre 2023.



Le Délégué provincial de l'Élevage et des Productions Animales du Batha, Amino Mamoudou Bello, a expliqué l'importance de cette campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB. Il a souligné l'engagement du gouvernement à éradiquer ces maladies d'ici 2030 dans la province du Batha et au Tchad en général. La vaccination contre la PPR est gratuite, tandis que celle contre la PPCB coûte 100 francs par tête. Des déparasitants sont offerts gratuitement aux bétails présentant des états critiques, a-t-il ajouté.



Alfadil Choua, Président de la Fédération des Éleveurs du Batha, demande aux éleveurs de transmettre le message à leurs frères et les encourage à vacciner leurs bétails pour éviter une catastrophe.



Le gouverneur du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Morali, a lancé la campagne de vaccination en soulignant que malgré les efforts du gouvernement du Tchad et de ses partenaires, ces deux maladies continuent de décimer les troupeaux et d'affecter les éleveurs. Il a demandé à chaque acteur, selon ses responsabilités, de contribuer à la réussite totale de cette campagne, dont l'objectif est d'atteindre 100% des cibles.



Le gouverneur a averti que tout éleveur qui tenterait de soustraire son bétail à cette campagne de vaccination serait confronté à la loi, car son refus pourrait entraîner la perte de plusieurs têtes de bétail.



Pour finir, le gouverneur a salué l'engagement de tous les partenaires du secteur de l'élevage ainsi que des organisations non gouvernementales nationales et internationales qui soutiennent le Tchad dans son effort permanent d'amélioration de la santé animale dans le pays.