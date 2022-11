Tchad : une caravane médicale soudanaise gratuite lancée à l'hôpital de Farcha

Pour le directeur général de l'hôpital provincial de Farcha, Dr. Ahmat Sileimana, cette caravane médicale "est un modèle de coopération qui permet non seulement de prodiguer des soins à nos compatriotes, mais c'est aussi un cadre d'échange et de brassage entre les professionnels de santé de nos deux pays dont l'excellence des relations n'est plus à démontrer".



Dr. Ahmat Sileimana salue l'appui et l'accompagnement constant de la tutelle qui n'a jamais fait défaut pour l'atteinte des objectifs. Il sollicite davantage d'appui pour la réussite de cette noble mission de soigner en comblant le déficit en ressources humaines et à travers le renforcement des capacités des agents de santé exerçant dans ledit établissement.



Lançant officiellement les activités de la caravane médicale soudanaise, la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Zenabé Béchir Moussa, souligne que cette caravane permettra aux populations d'accéder à des soins médicaux spécialisés dans le domaine de l'ophtalmologie, de l'orthopédie, de la chaîne vertébrale et des articulations, les maladies cardiaques ou encore des problèmes de reins et voies urinaires.



Tout en remerciant le gouvernement soudanais à travers son ambassade, la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention a tenu à exprimer également toute sa gratitude au personnel de l'hôpital régional de Farcha qui a facilité l'environnement de travail. "J'exhorte tous les citoyens à se rendre dans cet hôpital afin de bénéficier de la gratuité des soins", conclut-elle.