Tchad : une caravane ophtalmologique lancée dans la province de Sila

Le chef de mission Moustapha Alifa a indiqué que l'agenda de cette caravane prévoit la consultation d'un plus grand nombre de personnes et l'opération de la cataracte d'au moins 500 personnes. Il revient à la population de Sila en général, celle de ville en particulier et de provinces environnantes de saisir cette occasion pour se faire consulter et soigner.



Pour le délégué sanitaire de Sila Ali Bafou, la cataracte est une maladie très fréquente causée principalement par le vieillissement de l'œil et entraîne une baisse de vision. Il a lancé un appel à toute personne soufrant de cette pathologie de se faire consulter et opérer. Tel est l'objet de la caravane, dit-il.



Présent à l'ouverture de la caravane ophtalmologique, le secrétaire général de la province du Sila Sadik Ambari a remercié la Fondation Grand Cœur pour son appui en faveur de la population de Sila. Il a exhorté les malades à patienter et appliquer la dose prescrite par le médecin.