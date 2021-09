Tchad : une centaine de jeunes réunis à Sarh pour un camp sur le vivre ensemble

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Bakounou Vidakna Jacob, représentant le gouverneur, a lancé le 16 septembre dans les locaux du lycée technique industriel de Sarh, les activités d’un camp des jeunes organisé par la délégation provinciale de la jeunesse des sports et de l’entrepreneuriat du Moyen-Chari.



Ce camp qui regroupe plus de 100 jeunes venus des départements du Bahr-Koh, de la Grande-Sido, du Lac-Iro, de Korbol, et ceux des six arrondissements municipaux de la ville verte, est axé sur le thème principal : « le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix ».



Trois jours durant, les participants auront à se familiariser sur divers thèmes notamment le rôle et la responsabilité des jeunes dans la promotion de la culture, de la paix et de la non violence, la jeunesse face à la diversité culturelle, l’immigration des jeunes : causes, conséquences et solutions, et l’usage des réseaux sociaux en milieu jeune.



Dans son discours, le délégué de la jeunesse, des sports et de l’entrepreunariat du Moyen-Chari, Simplice Koïngar Ambaye, a indiqué que ce camp des jeunes vise trois objectifs. D’abord, réunir les jeunes des différents départements de la province du Moyen-Chari pour leur transmettre les valeurs républicaines afin de bâtir une nation forte et soudée ; offrir un cadre de retrouvailles où les jeunes pourront partager leurs expériences autour des questions qui les préoccupent et enfin favoriser le brassage entre ces jeunes.



Le directeur du camp, Luc Marsam précise que les trois jours leur seront d’utilité car plusieurs défis restent à relever pour transmettre le message de paix et de la tolérance. Sans la paix dit-il, aucun développement n’est possible.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Bakounou Vidakna Jacob, a salué la présence des jeunes à cet événement capital et a précisé que ce camp vient répondre aux aspirations du gouvernement de transition.