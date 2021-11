Tchad : une cérémonie de prise d'armes à la Place de la nation pour le 1er décembre

Une cérémonie de prise d'armes aura lieu le 1er décembre 2021 à la Place de la nation de N'Djamena, à l'occasion de la journée de la liberté et de la démocratie, informe la direction générale du protocole de la Présidence de la République.



La cérémonie aura lieu en présence du président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, des membres du CMT et des officiels. Elle débutera à 10 heures.



La journée marque le renversement le 1er décembre 1990 de l'ex-président Hissein Habré. Elle a été instituée par le défunt président Idriss Deby Itno. Le Tchad va célébrer pour la première fois cette journée en l'absence du Maréchal du Tchad.



La journée du 1er décembre 2021 est fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. C'est la substance d'un communiqué officiel signé ce mardi 30 novembre 2021 par le ministre de la Fonction publique Brah Mahamat.