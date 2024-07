Tchad : une commission de campagne pour l'élection du candidat du Tchad au poste de président de la BAD

Un arrêté du Premier ministre signé ce 09 juillet 2024, porte création d'une Commission nationale de campagne pour l'élection du candidat de la République du Tchad, M. Abbas Mahamat Tolli, ancien gouverneur de la BEAC, au poste de président de la Banque Africaine de Développement (BAD).



Présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, la Commission nationale de campagne est chargée : d'adopter et de mettre en œuvre la stratégie de campagne proposée par le Comité technique ; d'adopter le chronogramme de déplacements dans le cadre de la campagne, et de valider les documents soumis par le Comité technique.



La Commission nationale de campagne est composée comme suit : président : le Premier ministre ; vice-président : le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale, porte-parole du gouvernement.



Les membres sont les personnalités suivantes : le ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan ; la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, chargée de l'Economie et du Plan ; la ministre, secrétaire générale du gouvernement ; la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République ; le conseiller à l'Economie, au Plan et à la Coopération internationale de la Primature ; le directeur de campagne ; le directeur général de l'Ecole Nationale d’Administration ; le candidat au poste de président de la BAD.



La Commission nationale de campagne peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans sa mission. Elle se réunit en session ordinaire, une fois tous les deux mois. Et suivant les nécessités, le président de la Commission peut convoquer des réunions extraordinaires.



Enfin, la Commission nationale de campagne rend compte de ses travaux au président de la République.