Tchad : une commission de paix et de cohabitation pacifique au Wadi-Fira pour prévenir les conflits

Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja a proposé samedi la création d'une commission de paix et de cohabitation pacifique. Celle-ci permettra de trouver des solutions et de régler à l'amiable d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Le gouverneur a formulé cette proposition au cours d'une rencontre à Guéréda, dans le département de Dar Tama, avec les responsables administratifs, les leaders religieux et les chefs traditionnels.



Au cours des rencontres ont été évoquées les questions de cohabitation pacifique, de désarmement, de vol de bétail, des couloirs de transhumance, de dialogue entre les éleveurs et les agriculteurs ou encore de respect des délais pour les récoltes.



Le gouverneur a également évoqué le possible balisage des couloirs de transhumance. Il a estimé que le bétail doit être maintenu à distance des champs jusqu'à janvier.



Les chefs traditionnels ont été invités à renforcer la sensibilisation et à récupérer les armes détenues par les civils.