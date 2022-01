Tchad : une commission interministérielle pour concrétiser la justice militaire

Le secrétaire général du Conseil militaire de transition (CMT), djimet Arabi, a annoncé ce 27 janvier la concrétisation de la justice militaire, une instance issue de la récente réforme de l'armée. À cet effet, une commission interministérielle de neuf membres est mise sur pied. Elle est composée des ministre de la Justice, de la Défense et du secrétariat général du gouvernement.



Pour Djimet Arabi, la juridiction vise à réguler et réprimer les comportements déviants des militaires. La juridiction jugera des infractions de droit commun et des infractions spécifiques à l'armée.