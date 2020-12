Tchad : une conférence-débat pour retracer l'évolution de la presse arabophone

A l'occasion de la Journée mondiale de la langue Arabe édition 2020, la Ligue des journalistes arabophones du secteur du Ouaddaï a organisé ce dimanche, dans les locaux de l'École normale d'instituteurs bilingue d'Abéché, une conférence-débat sur le thème "l'évolution de la presse arabophone au Tchad".



La conférence-débat a été animée par deux panelistes : Dr. Mahamat Saleh Yacoub, enseignant-chercheur et vice-président de l'Université Adam Barka d'Abéché, et Dr. Ousmane Moussa Ousmane, enseignant-chercheur et ancien journaliste.



Le président de la section du Ouaddaï de la Ligue des journalistes arabophones, Oumar Ali Idriss, s'est penché sur l'importance de l'institutionnalisation de cette langue arabe par les Nations Unies.



Pour leur part, les conférenciers ont expliqué à l'assistance les débuts de la presse arabophone au pays et les difficultés rencontrées dans son évolution.



La Journée mondiale de la langue arabe a été instituée par les Nations Unies. Elle est célébrée chaque année le 18 décembre.