Tchad : une conférence-débat sur la paix organisée à Abéché

Dans le cadre de ses activités, la sous-coordination nationale pour la paix d’appui au Conseil Militaire de Transition, dans la province du Ouaddaï, a organisé ce dimanche 27 mars, dans l’après-midi, au Centre culturel foyer des jeunes, une conférence-débat sur le thème : « les bons comportements et leurs impacts sur la sécurité pendant la période de transition ».



Cette conférence a été co-animée par Dr Absakine Kantoch Younous et Dr Ahmat Ibrahim Haran, tous deux enseignants chercheurs à l’université Adam Barka d’Abéché. C'était en présence d'un grand nombre d’élèves et étudiants de différents établissements scolaires et académiques de la place, et de bien d'autres invités.



Plantant le décor, le coordinateur de la sous-coordination nationale pour la paix d’appui au CMT dans le Ouaddaï, Mahamat Abdelrahim Chahata a exprimé toute sa profonde gratuite au public, venu nombreux assister à cette conférence, qui, dit-il, s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la paix et le renforcement de la cohésion sociale en cette période de transition, afin de permettre aux autorités du CMT d'achever cette phase cruciale avec succès.



Le premier intervenant, Dr Absakine Kantoch Younous a axé son exposé sur le comportement à adopter par les jeunes pour une sécurité durable. Pour lui, le comportement est l’ensemble des attitudes et des réactions objectivement observables d'un être humain. C’est pourquoi, il a exhorté les jeunes à avoir un comportement responsable pour que les Tchadiens puissent vivre en sécurité et en harmonie.



Le second conférencier, Dr Ahmat Ibrahim Haran s’est appesanti sur l´impact de la sécurité pour une transition apaisée. Pour Dr Ahmat Ibrahim Haran, la sécurité joue un rôle très important dans la réussite de la transition et la recherche de la paix. A cet effet, il a exhorté la jeunesse tchadienne d'être des ambassadeurs de la paix et de cultiver l´esprit du vivre-ensemble, pour un Tchad uni et prospère.



Il faut noter qu’au cours de cette conférence, les participants ont posé plusieurs questions au panel, qui ont trouvé des réponses satisfaisantes, de la part des conférenciers.