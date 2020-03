Tchad : une conférence-débat sur les perspectives d'avenir du Dar Ouaddaï

En bref. Le sultan du Dar Ouaddaï Chérif Abdelhadi Mahdi a pris part lundi à Abéché, à une conférence-débat sur la profondeur de l'histoire du Dar Ouaddaï et les perspectives d'avenir.



L'évènement qui prend fin demain, est organisé par un centre pour le développement, en partenariat avec le comité en charge de l'intronisation du Sultan du Ouaddaï. Il est animé notamment par le Pr. Mahamat Seid Ali, président de l'Université Adam Barka d'Abéché, et le directeur du centre Dr. Mahamat Albouri.



Le président de l'Université Adam Barka d'Abéché, des universitaires et des chercheurs ont pris part à la conférence-débat.



Le président de l'Université Adam Barka d'Abéché, Professeur Mahamat Seid Ali a évoqué la grandeur et l'influence historique du Dar Ouaddaï. Il a remercié les enseignants pour leur initiative et leur présence.



Le Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi s'est félicité de cette initiative.



L'intronisation du Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi est prévue ce jeudi 19 mars 2020.