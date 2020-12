Tchad : une convention signée avec la France pour renforcer le secteur de la santé

N'Djamena - Le Tchad et la France ont signé mercredi matin une convention qui entre dans le cadre de l’amélioration du pilotage des financements extérieurs en faveur du secteur de la santé.



L'accord a été paraphé par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



À travers cet accord, Expertise France (agence française de coopération technique internationale) va renforcer sa collaboration avec l'unité de gestion des projets du ministère de la Santé publique, dans un objectif notamment de lutte contre les médicaments falsifiés.



La convention vient redynamiser le système de communication, de fluidité dans la gestion et de fermeté dans la réalisation des activités programmées, informe l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



Le ministre précise que les experts seront en contact direct avec la hiérarchie pour plus d’efficacité, d’objectivité, de dynamisme et de rationalité dans la conduite des activités.