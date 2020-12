Tchad : "une défaillance des administrations territoriales et traditionnelles locales" (Kalzeube Payimi)

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a pointé du doigt mercredi une "défaillance des administrations territoriales et traditionnelles locales ainsi qu'un manque d'anticipation, suite à la recrudescence des conflits".



Il a attiré l'attention des membres du gouvernement, des gouverneurs et responsables administratifs ainsi que des chefs traditionnels sur l'urgence et la nécessité impérieuse de respecter et faire respecter toutes les orientations, instructions et mesures prises par le Président de la République lors de ses tournées.



Selon Kalzeube Payimi, "aucun faux-fuyant ne peut être toléré" et "aucune intervention de quiconque à l'encontre des mesures administratives et judiciaires ne sera tolérée".



Le ministre d'État demande à toutes les autorités administratives de "recenser les conflits latents et mener une vaste campagne de sensibilisation dans leurs circonscriptions respectives en vue de prévenir toute survenue des conflits fracticides ou intercommunautaires autour d'une fausse cause telle que les points d'eau, les pâturages et les champs".