Tchad : une délégation du MSME Business Forum India reçue dans le cadre du financement de « Tchad Connexion 2030 »

Dans le cadre de la mobilisation des partenaires pour le financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », Mme Ildjima Badda Mallot, ambassadeur du Tchad en Inde, a reçu le 27 octobre 2025 une délégation du MSME Business Forum India, conduite par Navi Nandan Sinha et Mme Kavita Adhikary.



Les échanges ont porté sur les opportunités d’investissement que MSME accompagne dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les énergies renouvelables, la santé, le textile, le pétrole et gaz, les mines, l’agritech et la fabrication industrielle, ainsi que sur la participation des investisseurs indiens au Forum de Financement du PND 2030, prévu les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dhabi.



Les partenaires ont confirmé la participation de plusieurs investisseurs de leur groupe à cet événement international, témoignant de l’intérêt croissant du secteur privé indien pour les opportunités économiques offertes par le Tchad. Mme l’ambassadeur a salué cette initiative et réaffirmé la volonté du gouvernement tchadien d’attirer des investissements durables et créateurs d’emplois, en cohérence avec les priorités du PND 2025-2030



. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges techniques et la coopération économique en vue de renforcer la contribution du secteur privé indien au développement du Tchad.