Tchad : une délégation ministérielle à Sarh après les évènements du 20 octobre

Le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Djerassem Le Bemadjiel, et le ministre d’État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Médard, sont arrivés le 1er novembre à Sarh.



L’objectif de ce déplacement est de transmettre un message de paix, du vivre ensemble, et de la cohabitation pacifique à la population du Moyen-Chari. Souhaitant la bienvenue à la délégation ministérielle, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, s’est réjoui de la présence de cette équipe, et a précisé qu’aujourd’hui, les plus hautes autorités du pays accordent une importance particulière à la paix et à l’unité nationale.



S’adressant aux différentes couches socioprofessionnelles de la province du Moyen-Chari, le ministre d’Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Médard, n’est pas passé par quatre chemins pour féliciter et encourager les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, qui ont su maintenir l’ordre, et la population du Moyen-Chari qui a fait preuve de maturité lors des manifestations survenues le 20 octobre dernier.



Il a demandé à tout un chacun d’avoir l’esprit de tolérance, du pardon, et de l’amour du prochain. De son côté, le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Djérassem Le Bemadjiel, a souligné que cette paix tant recherchée par le peuple tchadien est visible, et pour qu’elle puisse véritablement se concrétiser, il faudrait que les Tchadiens donnent une chance à ce nouveau Tchad qui est en train de se définir.