Tchad : une délégation nigériane de haut niveau dépêchée à N'Djamena

Accompagné notamment du Chef d’Etat-major Général des Armées du Nigéria, Général Christopher Musa et de plusieurs hauts responsables sécuritaires, l’émissaire a remis un message écrit du Président de la République Fédérale du Nigéria, Bola Ahmed Tinibu au Chef de l’Etat.



Le Tchad pour le Nigéria est un pays frère et surtout un pilier stratégique dans la région. Ce que traverse l’un est forcément partagé par l’autre . Des liens intrinsèques qui sont cultivés et entretenus avec soin par les dirigeants des deux pays. Ce dimanche 17 novembre, le Président nigérian Bola Ahmed Tinubu a dépêché cette forte délégation auprès de son homologue Mahamat Idriss Deby.



Dans ce message, le Chef de l’État nigérian a exprimé ses condoléances et réaffirmé son ferme soutien au Président de la République et au peuple tchadien suite à l’attaque terroriste dans l’ile de Barkaram qui a coûté la vie à plusieurs soldats tchadiens. Un geste symbolique et fraternel apprécié par le Chef de l’État qui a échangé avec ses hôtes sur nombre de questions dans le cadre de la coopération bilatérale.



L’escalade des menaces sécuritaires dans le bassin du Lac Tchad, sujet majeur des échanges, a permis de faire un tour complet de la coopération sécuritaire. Les discussions ont été fructueuses à en croire Conseiller à la Sécurité Nationale, M. Mallam Nihu Ribadu qui a laissé entendre que son pays est prêt à travailler plus fortement avec le Tchad.



Malgré la difficulté du moment, des signes d’ouverture ont émergé. « Dans les jours à venir, la force mixte aura un nouveau visage avec pour but d’exterminer l’ennemi commun » a indiqué le Conseiller à la Sécurité NNationae à l’issue de l’audience. Il a été appuyé par le Général Christopher Musa, Chef d’Etat-major Général des Armées du Nigéria qui a fait savoir que l’interopérabilité entre les deux armées sera renforcée par une mutualisation sans précédent des efforts pour traquer les groupes terroristes dans leurs cachettes.



Point d’appui stratégique pour le géant ouest-africain dans la lutte contre les groupes jihadistes opérant dans le bassin du Lac Tchad, le Nigéria veut signifier au Tchad qu’il n’est pas seul et il compte beaucoup dans la stabilité sous régionale.



Cette audience vient donc confirmer qu’entre Abuja et N’Djamena, les destins sont imbriqués et les enjeux sont les mêmes. La fraternité forgée par des expériences, des défis et des ambitions partagés promet d’ouvrir un nouveau chapitre des relations bilatérales, avec la promesse d’un engagement plus clair dans les initiatives multilatérales et pour la coopération bilatérale.