Tchad : une détérioration significative des perspectives économiques (FMI)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Octobre 2021



La situation économique et financière du Tchad et ses perspectives à moyen terme n'ont cessé de se détériorer en raison d'une série de chocs durables depuis le début de la pandémie, auxquels s'ajoutent des retards dans le soutien des donateurs dus à l'insuffisance des progrès dans les discussions sur le traitement de la dette.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Edward Gemayel a séjourné à N'Djamena du 05 au 09 octobre 2021. M. Vitaliy Kramarenko, directeur adjoint du département Afrique du FMI, a participé aux discussions sur les politiques. La mission a fait le point sur les développements macroéconomiques et financiers, a discuté des progrès réalisés sur les priorités de réforme du gouvernement, et a examiné les efforts du gouvernement pour intensifier les discussions en cours sur le traitement de la dette avec les créanciers du secteur privé.



Un engagement de la part des principaux créanciers du secteur privé est nécessaire pour établir un processus crédible en vue d'un traitement approprié de la dette, qui est requis pour l'examen par le Conseil d'administration du FMI de la demande du Tchad pour un accord au titre de la Facilité élargie de crédit.



La situation économique et financière et les perspectives n'ont cessé de se dégrader depuis le début de la pandémie. Les chocs combinés et durables de la pandémie de COVID-19, de la volatilité des prix du pétrole, du changement climatique, des attaques terroristes et des retards dans le soutien des donateurs continuent à ébranler l'économie tchadienne. Selon les estimations, le PIB réel s'est contracté de 0,8 % en 2020 et qu'il devrait croître d'un maigre 1 % cette année, ce qui est inférieur aux prévisions antérieures à la COVID ainsi qu'aux attentes initiales concernant l'impact de la pandémie, indique Edward Gemayel.



En raison de la détérioration significative des perspectives économiques, le service de la dette extérieure est devenu insupportable et la dette insoutenable. Des progrès limités dans les discussions sur le traitement de la dette ont retardé le financement officiel. Une voie claire vers le rétablissement de la viabilité de la dette et la mobilisation d'un financement suffisant, y compris l'allégement du service de la dette, sont des conditions préalables essentielles pour un programme soutenu par le FMI, qui devrait catalyser un soutien important des donateurs. Ces conditions n'ayant pas encore été remplies, les financements officiels se sont taris en 2021. En conséquence, le gouvernement a été contraint de réduire les dépenses sociales et de développement essentielles. La poursuite de cette situation pourrait avoir de graves conséquences sociales dans un pays déjà pauvre et fragile, avec des indicateurs sociaux défavorables, notamment un taux de pauvreté en hausse, un faible accès aux services de base et des indicateurs de santé et d'éducation parmi les plus faibles au monde. Pour aider à faire face à la situation, les autorités tchadiennes ont décidé de dépenser leur part de la récente allocation de DTS pour répondre aux besoins sociaux urgents.



Bien que les créanciers officiels bilatéraux aient fourni des assurances de financement, un processus crédible en vue d'un traitement approprié de la dette par le secteur privé sur leur disponibilité à négocier des traitements de la dette conformes aux paramètres du programme envisagé d’être soutenu par le FMI reste à établir. Les créanciers officiels au sein du Comité des créanciers pour le Tchad au titre du Cadre commun pour le traitement de la dette au-delà de la DSSI (Cadre commun), ont, dans leur déclaration du 16 juin, fourni au FMI des assurances de financement officiel. Cependant, les discussions avec les créanciers du secteur privé ont été retardées.



Non seulement un programme soutenu par le FMI fournira le financement nécessaire de toute urgence, mais il donnera également une forte impulsion au programme de réformes à moyen terme des autorités, reflété dans l'accord des services du FMI de janvier 2021. Le programme contient des réformes structurelles visant à améliorer la capacité du gouvernement à renforcer les services sociaux, à investir dans le capital humain et les infrastructures, à commencer à renforcer la résilience au changement climatique et à promouvoir le développement du secteur privé.



La mobilisation des recettes intérieures, l'amélioration de la gestion des finances publiques, la gouvernance et les mesures de lutte contre la corruption, ainsi que la réduction des formalités administratives sont les principaux engagements du programme. Le soutien coordonné et opportun des donateurs pour le financement du budget et des projets, ainsi que pour le développement des capacités, est essentiel à la réussite du programme des autorités.



La mission a été reçue par le président Mahamat Idriss Deby, le Premier ministre Padacké Pahimi, et a rencontré M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre des Finances et du Budget, M. Issa Doubragne, Ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, M. Idriss Ahmat Idriss, Directeur national de la BEAC, et d'autres hauts fonctionnaires, ainsi que des représentants des partenaires internationaux du développement.













