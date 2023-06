Tchad : une dizaine de présumés délinquants arrêtés au Kanem

La légion de la gendarmerie n°6 du Kanem a été le lieu de cette présentation, qui visait à mettre en lumière les actions menées par les forces de défense et de sécurité de la région.



Au cours d'opérations militaires, les éléments des forces de défense et de sécurité du Kanem ont réussi à appréhender un groupe de voleurs de bétail, leurs receleurs, des violeurs et un trafiquant d'êtres humains. Au total, huit présumés malfrats ont été arrêtés.



Les présumés voleurs et receleurs ont été remis à la justice afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi en vigueur dans la République.



Le gouverneur Issa Hassan Jogoï a salué les efforts déployés par les forces de l'ordre et les a encouragées à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a également souligné que les présumés délinquants seraient traduits en justice pour répondre de leurs actes.