Tchad : une église de Moundou lance un programme pour se repentir, "les jours mauvais arrivent"

L'église chrétienne "La lumière du salut" organise depuis ce 16 octobre au stade Koumandoh Bibiane à Moundou, un "programme d'avertissement de Jésus Christ à l'église, révélation et reproche".



Placé sous le thème "repentez vous car les jours mauvais arrivent" tiré de Matthieu chapitre 5 verset 1 à 13 et de 1 Thésalonicien chapitre 5 verset 3, cette rencontre a pour objectif, selon les organisateurs, de rappeler à tous que la fin des temps est proche au vu des signes que nous vivons comme nous l'a prédit la Bible.



À travers ce programme, le pasteur Lemeck Kissaingar veut amener un maximum de fidèles à se repentir afin d'échapper à la colère de Dieu. Louanges, adorations, témoignages, enseignements et messages sont les différentes activités prévues au cours de programme qui prendra fin dimanche prochain.