Tchad : une entreprise offre un don de pâte dentifrice à l'État-Major Général des Armées

Le 20 avril 2023, l'entreprise Dahabaye Tchad a offert un don de pâte dentifrice à l'État-Major Général des Armées lors d'une cérémonie en présence du deuxième adjoint du Chef d'État-major Général des Armées.



Mahamat Nour Abdel-Azize Adam, le Directeur Général de Dahabaye Tchad, a expliqué que cette initiative faisait suite à l'identification des besoins en matière de soins dentaires au sein de l'effectif de l'Armée Nationale Tchadienne. L'objectif est de permettre aux soldats de bénéficier des meilleurs soins dentaires grâce à l'utilisation de la meilleure pâte dentifrice au monde. Cette pâte est connue pour résoudre les problèmes de caries dentaires et de mauvaise haleine.



Dans ses propos, Mahamat Nour Abdel-Azize Adam a également exprimé son soutien et son encouragement aux forces de défense et de sécurité pour leurs multiples sacrifices en faveur de la paix et de la sécurité, créant ainsi un climat favorable aux jeunes entrepreneurs.



De son côté, le Chef d'État-major deuxième adjoint, représentant le Chef d'État-major Ali Ahmat Akhabache, a exprimé sa gratitude envers l'entreprise Dahabaye pour ce geste qui témoigne de la reconnaissance et de la confiance envers les forces de défense et de sécurité, renforçant ainsi la sécurité nationale.