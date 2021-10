Tchad : une équipe de l'ONAPE à Am-Timan pour le suivi du crédit agricole et de l'auto-emploi

Le service crédit agricole et suivi des projets de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) est à Am-Timan. L’objectif de la mission est de faire le suivi et l'évaluation du crédit agricole et de l'auto-emploi octroyé à des personnes qui ont sollicité un financement de l'Office. Concernant cette tournée entreprise depuis quelques semaines dans les provinces du Tchad, le Salamat est la 8ème province visitée par l'équipe conduite par Ahmat Sabour Siam, chef de service crédit agricole et suivi des projets, à la direction de l'Office national pour la promotion de l'emploi.



Au cours d'une rencontre organisée le 2 octobre 2021, dans les locaux de l'agence d'Am-Timan, la mission a échangé avec les chefs traditionnels qui sont en charge du crédit agricole et les promoteurs du crédit auto-emploi. Le chef d'agence ONAPE Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane, a souhaité la bienvenue à la mission, tout en remerciant les participants et participantes venus pour la rencontre. Prenant la parole, Ahmat Sabour Siam a expliqué à l'assistance, le bien-fondé de son déplacement, dans la province du Salamat.



Selon lui, sa venue consiste à faire le recouvrement des arriérés du crédit agricole qui s'élèvent à 55 millions et ceux de l'auto-emploi qui sont estimées à plus de 14 millions. Il a informé les participants qu'après évaluation de la situation, l'ONAPE décidera de continuer l'octroi de crédit à la province du Salamat ou d’arrêter l’opération. Le chef de service crédit agricole et suivi des projets, a demandé aux chefs traditionnels de proposer des stratégies à adopter, pour un recouvrement intégral des arriérés.

Les leaders traditionnels, qui sont les seuls garants des bénéficiaires du crédit agricole, se sont engagés à accentuer la sensibilisation envers ces derniers afin qu'ils remboursent les arriérés datant de plusieurs années, pour ne pas empêcher les financements de projets en cours.