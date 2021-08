Tchad : une évaluation à mi-parcours de la présidence du G5 Sahel

Le Tchad assurant la présidence du G5 Sahel pour la deuxième fois, s’assigne quatre priorités et 12 actions visant à atteindre les objectifs de G5 Sahel en matière de défense, de sécurité et de développement.



Ces objectifs visent à recouvrer la paix et la sécurité au travers du renforcement des capacités des communautés à lutter contre l’extrémisme violent et la radicalisation, du déploiement des administrations des États, de l’amélioration de l’accès des populations aux services de base, et à la justice, de l’offre d’infrastructure et la création d’opportunités économiques.



Dans son discours introductif, le coordonnateur national des actions du G5 Sahel, Dr. Hissein Abakar Mbodou, a souligné qu'il ne s'agit pas de réécrire mais d’amender et de valider le rapport intermédiaire d’activité du 15 août 2021.