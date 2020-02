Tchad : une femme accouche de triplés, ils sont en bonne santé

Une jeune femme de 23 ans, Zenaba Kébir Saboune, a donné naissance dimanche soir, à des triplés, à l'hôpital provincial d'Abéché. Les nouveau-nés -un garçon et deux filles- ainsi que la mère, se portent bien, a indiqué la sage femme.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, accompagné du Sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, du maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam et du secrétaire général de la province, Mahamat Abdelkerim Ali, s'est rendu lundi à l'hôpital pour s'imprégner de l'état de santé des nouveau-nés.



La délégation du Gouverneur a été accueilli par le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr. Abdelmamout Chène, et ses collaborateurs.



Le père des enfants, Yahya Mahamat Hassaballah, a expliqué que la garçon portera le nom du chef de l'Etat, Idriss, l'une des filles portera le nom de la Première Dame, Hinda, et la seconde fille se prénommera Aldjara, du nom de sa grand-mère.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, s'est réjouit de la naissance des triplés.



A la fin de la visite, une layette et une enveloppe ont été remises par la délégation à la famille.