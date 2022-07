Tchad : une femme assassinée par étranglement à Bongor, son concubin arrêté

Selon le rapport médico-légal, les conclusions révèlent qu'il y a eu un traumatisme du rachis cervical par strangulation (étranglement du cou).



L'auteur présumé de l'acte qui serait le concubin de la victime a été arrêté et remis aux autorités compétentes pour les besoins d'enquête, précise Fadoul Ali Mahamat, directeur général technique de la planification, de l'administration et de la communication du ministère.



Le ministère dénonce un meurtre et condamne cet acte ignoble.