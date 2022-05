Tchad : une fête traditionnelle célébrée à Léré après 20 ans

La ville de Léré, dans la province du Mayo Kebbi Ouest a vibré au rythme de la fête traditionnelle « fiin loo », ou fête des pintades le 18 mai 2022.



A travers la célébration de cette fête traditionnelle, le chef suprême Moundang Gong Kadjonka IV de Léré honore et conserve l'historique des valeurs culturelles de son peuple. C'est pour réveiller les dieux de la tradition que Gong Kadjonka IV organise cette fête qui n'a pas eu lieu depuis 20 ans.



Aujourd'hui, le roi Moundang a eu un moment de communion avec son peuple et sa nature. Les manifestations de « fiin loo » sont ponctuées du déplacement spécial du Gong Kadjonka IV, sur le lieu sacré, des parades marquées des danses, des rites et autres pratiques traditionnelles.



Une fête traditionnelle qui se déroule au début de la saison des pluies et pendant les mois d'avril et de mai, en milieu Moundang.