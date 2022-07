Tchad : une fille de 10 ans meurt noyée dans les inondations à Goz Beïda

SILA - La ville de Goz Beïda a enregistré une grosse pluie vendredi dernier, causant la mort d'une fille âgée d'une dizaine d'années et faisant plusieurs dégâts matériels.



La pluie du 29 juillet a duré plus de trois heures de temps. Des maisons et murs se sont écroulés, laissant la population dans la détresse. La plupart des habitations sont dans l'eau tandis que les sinistrés se sont réfugiés dans des écoles.



Dans la nuit du 30 juillet, le département de Koukou Angarana a enregistré une forte pluie qui a fait d'importantes inondations. Les habitants du chef-lieu du département ont trouvé refuge dans des montages tandis que la traversée des quartiers s'effectue en pirogue.



La population appelle le gouvernement et les personnes de bonne volonté à lui venir en aide.